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Интерес россиян к сексу резко упал

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Россияне стали реже интересоваться сексуальными товарами на AliExpress, по некоторым категориям интимных товаров сервис зафиксировал снижение до 40 процентов. Об этом говорится в сообщении подразделения китайской группы Alibaba, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно статистике AliExpress, интерес к интимным товарам начал ослабевать еще в сентябре. «Влияет ли на настроение покупателей погода или приближение зимы, но большинство релевантных запросов показало снижение от 10 до 40 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Покупатели переключили свое внимание товары для кухни и гаджеты», — говорится в сообщении компании.

Поисковой запрос «секс» оказался на 275-м месте, расположившись между «хлебопечкой» и iPhone 5, интерес к которым, наоборот, вырос. В сравнении с сентябрем количество упоминаний запроса «секс» снизилось на 5 процентов.

Еще меньше пользователи сервиса стали искать презервативы, которые идут на втором месте среди интимных запросов. За отчетный период россияне вбивали их в поисковую строку 10 тысяч раз, что на 1,5 процента меньше, чем в сентябре. Сразу на 12,5 процентов просели запросы про секс-игрушки, аналогичная динамика у секс-кукол и секс-машин, последняя оказалась вообще на 2670 месте по запросам — ее искали всего полторы тысячи раз, что на 20 процентов меньше, чем в сентябре.

Среди сексуальных товаров растет только запрос на эротическое женское белье, число запросов выросло почти в два раза в сравнении с предыдущим месяцем. При этом догнать ту же «хлебопечку» эротическому белью не удалось, запросы на прибор для изготовления хлеба выросли на 100 процентов.

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