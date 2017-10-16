Россияне оказались безразличны к комфорту на отдыхе

Большинство российских туристов считают адекватную цену главным фактором, влияющим на их предпочтения при выборе туристической путевки. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали эксперты турсервиса «Туту.ру», которые провели опрос более 1,7 тысячи путешественников.

Цену назвали важным фактором при планировании поездки 34 процента опрошенных. Кроме расходов, россияне обращают внимание на безопасность страны, привлекательность направления и ответственность туроператора (17,17 и 11 процентов соответственно). Для 6 процентов опрошенных важен безвизовый въезд в страну, выбранную для отдыха. По 5 процентов респондентов назвали существенным обстоятельством надежность авиаперевозчика и сервис «все включено» в отеле.

Наименьший интерес представляет количество звезд у гостиницы — на это обращают внимание при планировании тура только 1 процент россиян.

«В первую очередь люди обращают внимание на соотношение цены и качества тура. Если туроператор предлагает хорошую цену, то туристы готовы ехать куда угодно, даже в небезопасные места, при условии, что будет хороший отель, приличное питание и дополнительные бонусы», — прокомментировала результаты исследования руководителя отдела продаж туров сервиса для путешественников «Туту.ру» Мария Чупина.