В России протестируют систему пошлин на интернет-посылки дороже 50 евро

«Почта России» обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с предложением провести переговоры в рамках ЕАЭС для установления нового единого графика снижения порога беспошлинного ввоза товаров. Согласно предложению компании, изложенному в письме генерального директора «Почты России» Николая Подгузова, лимит предлагается постепенно уменьшать: до 200 евро с 1 января 2019 года, до 100 евро с 1 января 2020 года и до 50 евро с 1 января 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

По мнению руководителя «Почты России», реализация данного предложения позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе». Как отмечает издание, вице-премьер попросил аппарат правительства срочно актуализировать «расчет бюджетного эффекта», исходя из предложения госкомпании.

Предполагается, что технология будет отрабатываться в тестовом режиме до 1 апреля 2018 года на почтовых отправлениях, поступающих с площадки AliExpress.com, где россияне в настоящее время совершают около 80 процентов всех трансграничных покупок. После этого «Почта России» планирует договориться об интеграции «с другими значимыми электронными торговыми площадками».

В данный момент порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) составляет 1 тысячу евро. При этом, по оценкам «Почты России», стоимость 93 процентов посылок не превышает 50 евро.

В сентябре сообщалось о том, что правительство РФ обсуждает предложение российских онлайн-ретейлеров ввести НДС для их иностранных конкурентов, в том числе AliExpress, Amazon и eBay. Сайты тех продавцов, которые откажутся платить налог, смогут блокировать через Роскомнадзор.

В июле стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает с другими заинтересованными ведомствами выравнивание условий работы между российскими и иностранными онлайн-магазинами. Одним из вариантов является введение НДС на покупки на зарубежных площадках.

О том, что в России могут начать взимать 18-процентный НДС с покупок в зарубежных интернет-магазинах, ФАС сообщала в марте 2017 года. Тогда речь шла о подготовке специального закона. А схема по внедрению НДС на покупки на иностранных площадках была представлена вице-премьеру Аркадию Дворковичу еще осенью 2016 года.