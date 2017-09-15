В правительстве задумали ввести НДС для AliExpress, Amazon и eBay

Правительство РФ обсуждает предложение российских онлайн-ретейлеров ввести НДС для их иностранных конкурентов, в том числе — AliExpress, Amazon и eBay. Сайты тех продавцов, которые откажутся платить налог, смогут блокировать через Роскомнадзор. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации», как утверждает издание, разработаны и представлены на рассмотрение заинтересованных ведомств Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

Материалы по теме В расход Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни

В соответствии с законодательной инициативой, для интернет-магазинов, предлагающих доставку товаров через границу, налог планируется исчислять упрощенным методом. Его размер составит 15,25 процента от конечной цены товара. При этом Федеральная налоговая служба (ФНС) будет иметь возможность направлять торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. Если требование налоговиков не будет исполнено, ФНС сможет обращаться в суд и Роскомнадзор, а после получения судебного решения — ограничивать доступ к страницам-неплательщикам. Проект также предусматривает механизм разблокировки продавца в течение трех дней после уплаты им НДС.

В июле стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает с другими заинтересованными ведомствами выравнивание условий работы между российскими и иностранными онлайн-магазинами. Одним из вариантов является введение НДС на покупки на зарубежных площадках.

О том, что в России могут начать взимать 18-процентный НДС с покупок в зарубежных интернет-магазинах ФАС сообщала в марте 2017 года. Тогда речь шла о подготовке специального закона. А схема по внедрению НДС на покупки на иностранных площадках была представлена вице-премьеру Аркадию Дворковичу еще осенью 2016 года. Предлагалось обязать иностранные компании регистрироваться в ФНС, создать механизм автоматического сбора и учета НДС в каждом заказе на площадке.

АКИТ объединяет 37 российских ретейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, «М.Видео», «Эльдорадо».