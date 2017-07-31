ФАС рассмотрит введение НДС на покупки в зарубежных онлайн-магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает с другими заинтересованными ведомствами выравнивание условий работы между российскими и иностранными онлайн-магазинами. Одним из вариантов является введение НДС на покупки на зарубежных площадках. Об этом начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева рассказала в интервью РИА Новости.

Чиновница уточнила, что рассматривается несколько моделей для выравнивания условий работы, но выбор между ними еще не сделан. Заева добавила, что рабочая группа с участием представителей ФАС также изучает возможность «реализации такого процесса B2B2C», когда товар проходит со склада на склад между юрлицами, но для последующей реализации физлицу.

«То есть эта процедура, во-первых, создаст рабочие места на территории России, во-вторых, это будет полностью прозрачная схема ввоза товаров — там ничего запрещенного ввозиться не сможет. В-третьих, это ускорит прохождение товаров и даст хорошие условия для российских продавцов», — сказала она. Кроме того, по ее словам, рассматривается введение схемы, упрощающей процесс перемещения товара через границу, «чтобы первую скрипку здесь играл российский продавец, а не иностранный».

О том, что в России могут начать взимать 18-процентный НДС с покупок в зарубежных интернет-магазинах ФАС сообщала в марте 2017 года. Тогда речь шла о подготовке специального закона. А схема по внедрению НДС на покупки на иностранных площадках была представлена вице-премьеру Аркадию Дворковичу еще осенью 2016 года. Предлагалось обязать иностранные компании регистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС), создать механизм автоматического сбора и учета НДС в каждом заказе на площадке. На введении НДС для иностранных игроков настаивают в российской Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Участники ассоциации подчеркивают, что местные компании обязаны уплачивать налоги и сборы (в том числе ввозной НДС и таможенные пошлины).