Россияне высказались о распределении обязанностей в семье

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян о том, как должны быть распределены обязанности в семье, передает ТАСС во вторник, 17 октября.

Только один человек из каждой сотни респондентов считает, что зарабатывать в семье должна женщина. Большинство опрошенных по традиции возлагают обязанность кормильца на мужчину (54 процента).

При этом убираться в доме должны, по мнению 74 процентов респондентов, оба супруга. Подавляющее число участников исследования также говорят о совместной обязанности мужчины и женщины по воспитанию детей (84 процента).

В опросе, проведенном с 1 по 3 октября, участвовали 1 800 взрослых людей.

Ранее в сентябре вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что размер среднего заработка женщин в стране на четверть меньше, чем у мужчин: 28 тысяч против 38,6 тысячи рублей.

В апреле большинство опрошенных ВЦИОМ россиян сочли, что отцы могут не хуже матерей ухаживать за маленьким детьми и вести домашнее хозяйство.