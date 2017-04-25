Большинство россиян признали отцов способными воспитывать детей не хуже матерей

Большинство россиян (72 процента) считают, что отцы могут не хуже матерей ухаживать за маленькими детьми и вести домашнее хозяйство. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Около 42 процентов респондентов назвали нормой ситуацию, когда женщина сразу после родов выходит на работу. Противоположной точки зрения придерживаются 56 процентов граждан. В то же время, по мнению 48 процентов опрошенных, основная функция мужчины в семье — материально обеспечивать родственников. С ними не согласны 46 процентов.

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По мнению респондентов, отцовское воспитание формирует в ребенке уважение к женщине (41 процент), мужество и отвагу (32 процента), ответственность (30 процентов), трудолюбие (16 процентов) и целеустремленность (11 процентов).

«За последние годы, в силу существенных трансформаций на рынке труда, произошли значимые изменения в распределении семейных обязанностей между супругами. От отцов все больше ожидают не только и не столько выполнения функций по материальному обеспечению членов семьи, сколько активного участия в воспитании детей на всех этапах их социализации — хотя выполняемая ими роль часто продолжает рассматриваться как вторичная», — прокомментировала данные директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 14-15 апреля. В нем приняли участие 1200 человек старше 18 лет.

Согласно данным опроса «Левада-центра», проведенного летом 2016 года, основными причинами семейных ссор у россиян являются недостаток денег (37 процентов) и отсутствие взаимопонимания (32 процента). Также конфликты возникают из-за распределения домашних обязанностей (28 процентов), решения вопроса, кому определять, на что тратить деньги (16 процентов), и проблем с детьми (15 процентов). При этом около четверти респондентов (26 процентов) никогда не ссорятся.