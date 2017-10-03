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Цифровая логистика

Как передовые технологии облегчают жизнь бизнесу

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Филиал компании «ПЭК» Москва Север
Филиал компании «ПЭК» Москва Север
Фото предоставлены компанией «ПЭК»

В условиях высокой конкуренции бизнесу приходится бороться за каждого клиента. Это касается сегодня практически всех секторов — от производства до сферы услуг. Успех зачастую достигается за счет применения новейших технологий, которые значительно облегчают жизнь клиентам. Как устроена такая система в логистическом бизнесе, разбиралась «Лента.ру» на примере крупного перевозчика грузов — компании ПЭК.

Доставка «в один клик»

Российская экономика постепенно восстанавливается. В августе Центробанк сообщил, что темпы роста инвестиций в России увеличились до максимального уровня с 2012 года. Вслед за оживлением финансового и других секторов активизируются грузоперевозки. По данным Росстата, за 8 месяцев текущего года грузооборот вырос на 7,3 процента, до трех триллионов 598 миллиардов тонно-километров. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился почти на 7 процентов, автомобильного — на 4 процента, воздушного — на 19,7 процента, трубопроводного — более чем на 8 процентов.

С ростом числа клиентов повышается и требования к качеству услуг транспортно-логистических компаний. Клиент хочет отправить и получить груз, затратив минимум времени и усилий, «в один клик»: просто нажав кнопку на своем гаджете. Что делать — таковы реалии цифровой экономики, о которой так любят говорить российские чиновники. Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы неизбежно.

Одна из крупнейших логистических компаний ПЭК («Первая экспедиционная компания») еще год назад представила на выставке Ecom Expo сервис для рынка электронной коммерции Easy Way, позволяющий доставлять заказы любого объема и веса по всей России из интернет-магазина или от поставщика в руки клиента либо на ближайший склад Easy Way. За год сервис оформился как самостоятельный дочерний бренд ПЭК. Удобство в том, что можно заказать доставку небольших, не габаритных вещей, отслеживая онлайн-статус заказа. Кроме того, «ПЭК: Easy Way» — один из немногих в России грузоперевозчиков, предоставляющий интернет-магазинам возможность работать по схеме «наложенного платежа».

Презентуя рынку новый бренд, в компании поясняли, что сегмент электронной коммерции — основной драйвер современного рынка логистических услуг. «В систему заложен принцип простых и понятных решений для наших клиентов — интернет-магазинов. Мы смогли построить для них логистику по самым современным технологиям, опираясь на 15-летний опыт нашей материнской компании с выстроенным бизнесом и зоной охвата свыше 100 тысяч населенных пунктов. На сегодняшний день это достаточно уникальное предложение от логистических операторов», — говорит заместитель генерального директора ПЭК Вадим Филатов.

Easy Way планирует привлекать на российский рынок новых онлайн-игроков, развивать торговлю российских площадок, а также помогать в создании бизнеса стартапам.

Тайна СФИНКСА

«ПЭК — лидер новейших технологий в логистике, мы разрабатываем и внедряем их для качества и скорости обслуживания, удобства клиентов, — рассказали «Ленте.ру» в компании. — В частности, летом 2017 года была внедрена "Система фиксации и накопления клиентских сообщений" (СФИНКС) для обработки обратной связи».

По словам представителя ПЭК, единый информационный центр и новые нормативы позволили сократить время рассмотрения клиентских обращений с нескольких дней до нескольких часов. СФИНКС объединяет все информационные ресурсы компании: от управленческих программ каждого филиала до сообщений в удобном личном кабинете на интернет-портале ПЭК. «Все отзывы, оставленные на сайте компании, попадают в систему автоматически, без ручной обработки. Кроме того, в 2017 году включилась горячая линия — за каждым обращением теперь закреплен персональный менеджер, курирующий всю историю взаимодействия с клиентом», — говорят в ПЭК.

В августе 2017 года компания объявила о сокращении сроков перевозки грузов, по некоторым направлениям время в пути сократилось до 5 суток. В ПЭК утверждают, что в среднем на 3-5 дней опережают конкурентов.

По словам руководителя направления развития логистики ПЭК Данила Кудрявцева, сроки доставки по филиальной сети центральной России и Урала сократились в среднем на двое-трое суток, на некоторых маршрутах — гораздо сильнее. «Если раньше из Саранска в Воронеж грузы шли 10 дней, то теперь только 5, время в пути по направлению Оренбург — Нижневартовск уменьшилось с 13 до 8 дней», — добавляет Кудрявцев.

По его словам, введение новых стандартов «позволяет говорить о том, что ПЭК предоставляет наиболее привлекательные сроки перевозки грузов по сравнению с конкурентами, выигрывая иногда до 7 дней».

Услуга сборных грузов помогает клиентам значительно сэкономить на перевозке товаров небольшого объема и веса. Кроме того, стоит обратить внимание на тарифы, установленные ПЭК на негабаритные грузы и паллетную перевозку, уточняет Кудрявцев. «Сжатые сроки обеспечиваются индивидуально подобранным маршрутом и видом транспорта, благодаря чему значительно снижается вероятность незапланированных задержек, — резюмирует Кудрявцев. — Для доставки в сетевые гипермаркеты компания готова предоставить персонального менеджера».

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