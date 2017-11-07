В AliExpress раскрыли самые популярные запросы россиян

Торговые площадки AliExpress и Tmall проанализировали статистику запросов россиян в преддверии Всемирного дня шопинга, который пройдет 11 ноября. Как следует из сообщения торговой площадки (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»), Лидером запросов в октябре стала электроника — планшеты и смартфоны, которые заняли восемь строчек из топ-10.

На первом месте с большим отрывом расположился бренд Xiaomi, по итогам октября интерес к марке вырос на треть, а совокупное число запросов превысило 450 тысяч. На втором месте бренд Samsung. «Несмотря на то что по популярности он почти в два раза отстает от китайского производителя, рост интереса к нему вырос больше чем на 60 процентов», — говорится в исследовании.

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Замыкает тройку запрос «смартфон» — без привязки к бренду, в октябре его искали 180 тысяч раз, при этом частота поиска за месяц снизилась на 30 процентов. На четвертом месте оказался запрос «наушники», замыкает пятерку американский бренд Apple, чьи товары в октябре стали искать чаще сразу на 400 процентов.

Также взрывным ростом могут похвастаться смартфоны Huawei, интерес к которым за октябрь вырос на 600 процентов. В топ-20 попал запрос «Новый год» — всего в октябре на AliExpress и Tmall праздник искали более 46 тысяч раз.

Аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» прогнозируют, что во Всемирный день шопинга число продаж на китайских интернет-площадках может вырасти в 25 раз в сравнении с рядовыми днями, а средний чек превысит 700 рублей. По данным сервиса «Яндекс.Касса», совокупный оборот китайских торговых платформ с начала года уже вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Число платежей за этот период выросло на 74 процента, клиентов — на 89 процентов. Средний чек пользователя достиг 613 рублей, в среднем один клиент делает одну покупку в месяц.

Ранее во вторник, 7 ноября, стало известно, что AliExpress значительно ускорит процесс доставки, сократив срок до 10 дней.