Письмо с требованием от «Почты России» шло 800 метров полтора месяца

В Ростове-на-Дону заказное письмо от руководства регионального филиала «Почты России» шло к адресату, расположенному в 850 метрах от него, в течение 45 дней, сообщает портал RostovGazeta, которому предназначался конверт.

Затерявшееся по пути послание содержало требование убрать с сайта интернет-издания материал о недостатках в работе почты (обнаруженной свалке писем), порочащий ее репутацию.

Комментируя ситуацию, в пресс-службе почты сообщили, что за задержку письма будет наказан ответственный сотрудник компании.

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«По правилам оказания услуг почтовой связи письма клиентам доставляются только в почтовые ящики, — добавила руководитель направления по внутренним коммуникациям ФГУП «Почта России» — макрорегион «Южный» Инна Яворская. — В данном случае почтальон по собственной инициативе отнесла письмо в редакцию, где отсутствует почтовый ящик. С сотрудником уже проведена беседа о соблюдении правил доставки корреспонденции».

В редакции, в свою очередь, отметили, что в их офисе в течение рабочего дня всегда находятся сотрудники и администратор на ресепшене.

7 ноября сообщалось, что «Почте России» не удалось разыскать письмо, отправленное вице-спикером Госдумы Ольгой Епифановой в Коми тремя месяцами ранее.

«Могу сказать, очевидно, что вы отправляли его не как депутатскую почту, а каким-то другим способом, поэтому, скорее всего, мы в настоящий момент его не обнаружили», — доложил на слушаниях в парламенте гендиректор предприятия Николай Подгузов.



