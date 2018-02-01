Работников скорой помощи заставили строить дачу начальнику

Заместитель главного врача Саратовской городской станции скорой помощи стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 285 УК РФ). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в течение двух лет начиная с 2015 года подозреваемый «привлекал подчиненных работников (слесарей, сантехников, водителей, электриков) для проведения строительных работ на принадлежащем ему дачном участке».

В случае неподчинения им грозили дисциплинарным наказанием.

Эти действия были выявлены сотрудниками областного управления ФСБ. Они собрали материалы и передали их следователям, которые теперь устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

В декабре прошлого года сотрудники самарского филиала «Почты России» обвинили своего директора в том, что уже полтора года он заставляет их строить свой загородный дом. Причем не только в рабочее время, но иногда и по выходным.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!