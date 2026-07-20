Турист упал с 12 метров после поломки замка на зиплайне и переломал руки и ноги

NDTV: Турист сломал руки и ноги после падения с зиплайна на курорте в Индии

Турист упал на землю после поломки замка на зиплайне на курорте в Дандели, Индия, и переломал руки и ноги. Инцидент попал на видео, которое публикует NDTV.

По данным издания, когда Кубер Сурпур из города Виджаяпура находился в воздухе, у конструкции отказал предохранитель, и мужчина рухнул с высоты около 12 метров. Пострадавшего доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Семья Сурпура обвинила руководство курорта в халатности, утверждая, что оборудование проржавело и не обслуживалось должным образом. Инцидент вызвал обеспокоенность у пользователей сети: многие люди призвали к более строгим проверкам подобных туристических объектов.

«Это ужасная конструкция. Ремни должны быть прицеплены к телу, чтобы он не упал, даже если оторвется от веревки. Как такое вообще было одобрено?!», «Дайте угадаю: какой-то мелкий штраф, несколько недель закрытия, и курорт готов к работе. Никакого правосудия», — написали возмущенные юзеры.

Ранее семейная пара сорвалась с высоты 20-25 метров после обрыва туристического зиплайна в Австралии. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы головы и грудной клетки, а его жена — переломы ребер и лопатки.

