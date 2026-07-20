Мужчина просидел восемь часов в выгребной яме из-за газировки

В США мужчина провалился в бак туалета и просидел там восемь часов

В США мужчина из Канзас-Сити провалился в выгребную яму и просидел там восемь часов из-за бутылки газировки. Об этом сообщает New York Post.

Сотрудники компании Patriot Portable Restrooms, предоставлявшей передвижные туалеты для Чемпионата мира по футболу, проверяли кабинки и обнаружили, что одна из них заперта. Находившийся внутри мужчина 10 минут отказывался выйти. Сотрудник компании остановил проезжавшего мимо сотрудника полиции и попросил о помощи.

Патрульный подошел к туалету и потребовал, чтобы мужчина вышел. «Я не могу дотянуться до двери. И вылезти из унитаза», — ответил тот. Полицейский и сотрудник компании взломали дверь и никого не обнаружили. «Внезапно из бака показалась голова и произнесла: "Я здесь"», — рассказал представитель Patriot Portable Restrooms.

На место происшествия вызвали пожарных, которые распилили верхнюю часть бака с нечистотами, освободили мужчину, а затем окатили его водой из шланга. Освобожденный рассказал, что уронил в унитаз бутылку газировки, попытался ее достать и провалился внутрь.

Ранее сообщалось, что в США женщина три дня не могла выбраться из ямы с грязью. Глубина ямы составляла около полутора метров.