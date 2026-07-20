Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 20 июля 2026Россия

В комитете Госдумы по обороне высказались об условиях применения «Орешника»

Депутат Колесник заявил, что применение «Орешника» зависит от военной целесообразности
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» зависит от военной целесообразности. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, решения об ударах «Орешником» не являются спонтанными и политически мотивированными, а принимаются руководствуясь логикой развития ситуации в зоне специальной военной операции, а также стоящим перед Российской армией задачам.

При этом Колесник не исключил, что у России есть оружие «куда мощнее» этой баллистической ракеты. «"Орешник" уже применяли в ходе специальной военной операции в "воспитательных" целях. Если мы нанесем им удар по Украине в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся», — сказал он.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что первый удар «Орешника» в 2024 году по заводу «Южмаш» задержал программу создания баллистических ракет для Вооруженных сил Украины более чем на три года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в российском городе
    На АвтоВАЗе подтвердили изменение стоимости внедорожника Lada
    В российском регионе трех человек осудили за организацию незаконной миграции
    В Турции предположили смещение Зеленского с власти
    Число пострадавших при ударе ВСУ по вокзалу в российском городе выросло
    Ремонты на недоступных для атак дронов сибирских НПЗ перенесли
    В США снова взлетели цены на бензин
    На Украине анонсировали отставку Сырского
    Российские подразделения продвинулись в Казачьей Лопани
    Волочкова вышла в свет с новым имиджем
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok