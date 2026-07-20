В комитете Госдумы по обороне высказались об условиях применения «Орешника»

Депутат Колесник заявил, что применение «Орешника» зависит от военной целесообразности

Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» зависит от военной целесообразности. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, решения об ударах «Орешником» не являются спонтанными и политически мотивированными, а принимаются руководствуясь логикой развития ситуации в зоне специальной военной операции, а также стоящим перед Российской армией задачам.

При этом Колесник не исключил, что у России есть оружие «куда мощнее» этой баллистической ракеты. «"Орешник" уже применяли в ходе специальной военной операции в "воспитательных" целях. Если мы нанесем им удар по Украине в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся», — сказал он.

Ранее генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что первый удар «Орешника» в 2024 году по заводу «Южмаш» задержал программу создания баллистических ракет для Вооруженных сил Украины более чем на три года.