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14:06, 20 июля 2026Спорт

В женском теннисе ввели генетическое тестирование для определения пола

WTA ввела в женском теннисе генетическое тестирование для определения пола спортсменок
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Yuya Shino / Reuters

В женском теннисе ввели обязательное генетическое тестирование для определения пола спортсменок. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг на странице в Х.

Женская теннисная ассоциация (WTA) с 1 июля предлагает спортсменкам пройти тест на наличие гена SRY, который определяет мужской пол организма. При его отсутствии теннисистки будут допускаться к турнирам.

В случае обнаружения этого гена спортсменки смогут выступать на турнирах WTA только с подтвержденной нечувствительностью к андрогенам или другим расстройствам полового развития. Отказ от тестирования повлечет за собой дисциплинарные меры.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в летних и зимних Играх, а также других мероприятиях под эгидой организации. Этот запрет касается как командных, так и в индивидуальных видах спорта. «Право на участие в женских соревнованиях теперь ограничено биологическими женщинами, определяемыми на основе одноразового скрининга гена SRY», — заявили в организации.

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