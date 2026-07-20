Вероятность полномасштабной войны США с Ираном из-за гибели солдата оценили

Востоковед Балмасов: Война между США и Ираном в ближайшее время маловероятна

Полномасштабная война между США и Ираном в ближайшее время маловероятна, считает специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Более того, в разговоре с «Лентой.ру» он выразил мнение, что озвученный повод для начала конфликта — гибель американского военнослужащего — выглядит откровенно надуманным. Однако, по его словам, полностью исключать серьезный конфликт нельзя — слишком много факторов работают против Тегерана.

«Штаты углубили свое участие в конфликте, но [президент США Дональд] Трамп этого не особенно хочет. Все его намерения — варить иранского осьминога на медленном огне: периодические удары и навязывание выгодной сделки. Он неоднократно подчеркивал, что не желает втягиваться в более серьезные вещи. Однако США точно так же не желали втягиваться в сухопутную операцию во Вьетнаме, но в итоге влезли туда по полной. Этого сценария исключать нельзя», — пояснил востоковед.

По словам Балмасова, гибель солдата как повод для войны выглядит довольно топорно. Однако, обратил внимание специалист, Иран своими действиями рано или поздно вызовет серьезные последствия. Главная претензия Запада — замах Тегерана на контроль над судоходными путями мирового уровня, Ормузским и Баб-эль-Мандебским проливами, уточнил он.

Это фактически один из элементов контроля над мировой экономикой. Для западной экономической и политической элиты такое непозволительно. За это будет вендетта, и весьма серьезная Сергей Балмасов специалист Института Ближнего Востока

Среди других факторов риска специалист назвал эсхатологическое противостояние иранских властей с Израилем, крупнейшие запасы газа и нефти, а также роль Ирана как источника снабжения Китая.

«Несмотря на это для сосредоточения ударной группировки может уйти как минимум месяц, а то и два-три, если замах будет не пощечину дать, а врезать хорошенько. Но пока заявление о подготовке к полномасштабной войне выглядит как попытка демократов перед выборами подставить Трампа», — заключил востоковед.

Ранее сообщалось, что США намерены начать полномасштабную войну с Ираном после того, как появилась информация о гибели американского солдата в Ираке. Отмечалось, что США наращивают количество военных самолетов в регионе. При этом у Вашингтона сокращаются запасы средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, что осложнит расширение операций.

