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Отца солистки «Тату» обокрали на миллион рублей

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Российский композитор Сергей Катин, отец солистки популярной поп-группы «Тату» Елены Катиной, стал жертвой мошенничества. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Как рассказал Катин, его обманули рабочие, нанятые через интернет для ремонта жилья. «Подбирая на сайте Youdo дизайнера для ремонта квартиры, я нашел специалиста, — рассказал композитор. — Его сотрудники в течение семи месяцев якобы производили ремонт в квартире. Введя меня в заблуждение, мошенники завладели суммой около миллиона рублей».

По словам пострадавшего, рабочие взяли деньги якобы для приобретения отделочных материалов, мебели и бытовой техники — холодильника и стиральной машины. Но ремонт так и не был выполнен, а бригада скрылась. Ни один из ее членов на связь не выходит.

Катин заявил, что его супруга пожаловалась на случившееся в полицию.

Сергей Катин — автор песен групп «Арсенал» и «Дюна». С лидером последней Виктором Рыбиным он был знаком со школьных лет. Непосредственно в создании «Тату» — одной из самых узнаваемых в мире российских поп-групп — не участвовал. Коллектив был сформирован в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым.

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