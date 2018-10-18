Безработную москвичку обворовали на 21 миллион рублей

Неизвестный похитил сейф с деньгами из квартиры на севере столицы, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В обворованной квартире, расположенной на Дмитровском шоссе, проживает 26-летняя безработная женщина. Она самостоятельно обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Материалы по теме Это я удачно зашел Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что днем 17 октября неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу сейфа, в котором находились 21 миллион 100 тысяч рублей, и затем скрылся», — рассказал источник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется розыск преступника.

Ранее в октябре бывший оперуполномоченный московской полиции рассказал о тайных метках, используемых квартирными ворами. По его словам, преступники в последнее время активно используют для выявления пустующих квартир рекламные листовки. Кроме того, они следят за потенциальными жертвами в социальных сетях.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!