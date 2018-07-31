Домушники залезли в квартиру Левы Би-2

Квартиру солиста российской рок‐группы Би‐2 Егора (Игоря) Бортника, известного как Лева, взломали воры. Об этом во вторник, 31 июля, PR‐директор ансамбля Мария Вьюгина сообщила телеканалу «360».

«Квартиру Егора Михайловича действительно пытались ограбить. Но там стоит сигнализация, и полиция приехала очень быстро, грабители не успели ничего сделать», — сказала она.

Что именно хотели похитить домушники из квартиры артиста, Вьюгина ответить затруднилась. Она отметила, что раньше никто не пытался обворовать эту квартиру, и добавила, что в целом артист остался доволен работой полиции и благодарен ей.

18 мая 2017 года сообщалось, что Леве Би-2, задержанному с марихуаной на стадионе «Открытие Арена», назначили штраф в размере трех тысяч рублей.

«Би-2» — рок-коллектив, который в 1988 году в Бобруйске (Белоруссия) основали Бортник и Александр Уман, известный как Шура Би-2. С 1994 года группа работает в России. Среди наиболее известных песен команды — «Полковнику никто не пишет», «Мой рок-н-ролл» и «Варвара».

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