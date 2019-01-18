Иностранец снял квартиру около Кремля и лишился полутора миллионов рублей

Сотрудники столичной полиции выясняют обстоятельства исчезновения 20 тысяч евро (1,5 миллиона рублей) из квартиры в центре города, на улице Серафимовича. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Деньги принадлежали арендатору жилья — гражданину Испании. Он обвинил в краже собственника недвижимости.

«Мужчина заявил, что арендует квартиру на улице Серафимовича, и что владелец жилья присвоил принадлежащие ему денежные средства в размере 20 тысяч евро, что, согласно актуальному курсу, эквивалентно 1,5 миллиона рублей», — рассказал собеседник агентства.

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Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, им предстоит опросить хозяина квартиры.

Ранее в январе аналитики зафиксировали рост стоимости аренды жилья в Москве. По их данным, в начале 2019-го минимальная ставка выросла относительно декабря 2018-го на две тысячи рублей и достигла 22 тысяч рублей в месяц. Столько просят за «однушку» с гардеробной комнатой в одной из новостроек Южного Бутово.

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