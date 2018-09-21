Девушка проучила ворчливую хозяйку и сама оказалась виновата

Пользователи сети осудили поступок девушки-арендодатора, которая решила жестоко отомстить назойливой хозяйке квартиры. Историю опубликовал посетитель Reddit под ником Wrydfell.

Девушка написала, что каждый месяц платит по 1,8 тысячи долларов (почти 120 тысяч рублей) за аренду жилья, однако постоянно слышит упреки от домовладелицы, которая живет по соседству. Чаще всего хозяйка жалуется на громкую ходьбу по квартире.

Арендатор решила отомстить женщине. Она купила ультразвуковой свисток для собак и начала его использовать в разное время дня и ночи.

«Теперь я жалуюсь, что ее собака постоянно лает и будит меня», — заключила девушка.

Посетители имиджборда не оценили задумку арендатора квартиры. Многие отметили, что использовать животное для подобных целей негуманно.

«Бедная собака», — пожалел невинного питомца один из комментаторов. «Если бы я узнал, что кто-то издевается над моей собакой, я бы сделал с ним что-то нехристианское», — отметил другой.

Ранее пользователи сети затравили канадского спортсмена Тима Брента, который похвастался убитыми на охоте животными и опубликовал снимки с их тушами в Instagram.

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