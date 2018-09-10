Расплакавшуюся звезду реалити-шоу затравили за плохую актерскую игру

dailymail.co.uk

Зрители реалити-шоу о выживании в диких условиях «Остров звезд» (Celebrity Island) распекли британскую актрису Роксанну Паллетт (Roxanne Pallett) за проявление эмоций, которое показалось им избыточным. Об этом пишет Daily Mail.

Девушку окрестили «королевой драмы» после того, как она расплакалась посреди ночи, ощутив запах дыма. Встревоженная Паллетт подскочила и начала плакать. Когда ее окружили участники шоу, она объяснила, что дым напомнил ей о когда-то произошедшем в ее доме пожаре.

В этом же эпизоде актриса устроила истерику, запутавшись ногами в сетке, когда пыталась выловить в море рыбу. Зрители отмечают, что девушка «снова переигрывает». «О, теперь она плачет и хочет, чтобы все обращали на это внимание. Шокирующий "Остров звезд"», — иронизирует один из них.

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Daily Mail приводит и другие негативные комментарии из социальных сетей. «Роксанна Паллетт вновь драматична. Она жалко смотрится в "Острове звезд", — отмечает один из комментаторов.

«Существует ли какая-то ситуация, когда на Роксанну не невыносимо смотреть?» — вопрошает другой зритель.

Актриса провела на острове пять дней и покинула шоу. Ранее ее обвиняли в нагнетании эмоций на другом шоу — «Большой брат со знаменитостями». Девушка заявила продюсерам, что ее избил один из участников проекта, Райан Томас. После этого британский аналог Роскомнадзора — Ofcom — получил более 11 тысяч жалоб от зрителей. Обвинения девушки повлияли на состояние матери Томаса. Позже оказалось, что избиения не было, а Томас в шутку изображал, что прикасался к Паллетт кулаками. Актриса покинула проект, а позже публично извинилась, признав, что повела себя неправильно.

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