Звезду телешоу зарезали в собственной квартире

Финалистку шоу талантов Britain’s Got Talent (британский аналог «Минуты славы») Симонн Керр (Simonne Kerr) убили в собственном доме в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

Тело 31-летней Керр обнаружили полицейские, приехавшие на вызов. Они констатировали смерть от ножевого ранения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего Десмонда Сильву (Desmond Sylva), который в момент убийства находился в доме.

Представители шоу талантов выразили соболезнования родственникам и близким погибшей женщины. «Мы глубоко опечалены и потрясены, услышав о смерти Симонн Керр», — отметили сотрудники Britain’s Got Talent.

Керр прошла в финал программы в составе хора B Positive, в который входят люди, страдающие серповидноклеточной анемией. В 2015 году от этой болезни умер сын женщины.

В середине июня полицейские обнаружили тело британской звезды реалити-шоу Софи Грейдон (Sophie Gradon). Стражи правопорядка не увидели подозрительных обстоятельств в кончине 32-летней девушки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!