Звезда реалити-шоу поверила в собственную смерть из-за хакеров

Трансгендер Ребекка Шелтон (Rebekah Shelton), прославившаяся благодаря участию в проекте «Большой Брат», призналась в телеинтервью, что поверила в сообщение о своей смерти. Оно появилось в ее Twitter-аккаунте после взлома неизвестными хакерами.

О странном случае Шелтон рассказала на шоу Джереми Кайла (Jeremy Kyle). «Я проснулась от множества пришедших мне сообщений: люди писали мне, что я теперь ангел», — отметила девушка. По ее словам, после большого количества полученных пожеланий покоиться с миром она практически поверила в то, что умерла.

The Jeremy Kyle Show / Youtube

Некоторое время назад в верифицированном профиле Twitter звезды реалити-шоу появилось сообщение о ее смерти. Однако через некоторое время она лично опровергла эту информацию, сообщив, что ее аккаунт был взломан.

Шелтон отрицает, что этот случай — запланированный пиар-ход: «Не хочу показаться высокомерной, но кто вообще эти люди, которые утверждают, что я инсценировала эту историю?»

Шелтон стала участницей популярного реалити-шоу «Большой Брат» в 2009 году. Тогда бразильянка была мужчиной по имени Родриго Лопес. В 2014-м Лопес сменил имя и прошел терапию по изменению пола.

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