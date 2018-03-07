Собчак и Жириновский опять поругались на дебатах

Кандидаты в президенты Ксения Собчак и Владимир Жириновский опять обменялись нелицеприятными выпадами в адрес друг друга. Перепалка произошла в ходе предвыборных дебатов на канале «Россия-1».

Выступая в порядке своей очереди, Собчак заявила, что «кандидаты вынуждены приходить сюда [на дебаты], выглядеть плохо, потому что всегда есть клоун, простите, Жириновский, который нападает на людей, оскорбляет меня матерными словами, а потом делает ситуацию такой, будто я совершенно случайно обливаю его водой». Данное высказывание вызвало логичное возмущение у лидера ЛДПР, который начал перебивать выступающую.

После того, как Собчак закончила речь, Жириновский заявил, что та «никогда ничем не управляла, никогда нигде не работала. Бомж с улицы. При Брежневе вас бы уже загнали в психушку. Детей допустили до выборов...».

28 февраля Жириновский назвал Собчак «черной ******» (продажной женщиной) и «отвратительной сукой», после чего незамедлительно оказался облит водой из стакана оппонентки. Позднее Собчак назвала произошедшее «грустным, так как лидер ЛДПР превращает любые выборы «в цирк и нелепость» и «продолжает это делать для того, чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах».

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