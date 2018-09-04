Звезда телешоу пожаловалась на избиение, подумала и извинилась

Британская актриса Роксанна Паллетт (Roxanne Pallett), участвовавшая в шоу «Большой брат со знаменитостями», извинилась перед другим участником Райаном Томасом за то, что слишком эмоционально отреагировала на шуточное избиение, которое он изобразил. Своей версией произошедшего она поделилась в шоу Джереми Вайна, пишет The Sun.

По словам Паллетт, она думала, что Томас всерьез намеревается ее побить, когда мужчина подошел к ней вплотную и начал махать кулаками, легко прикасаясь ими к актрисе. На видеосъемке видно, что избиения не было. Она сказала, что в тот момент ей действительно было больно, однако, оглядываясь назад, она поняла, что повела себя неправильно.

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«Все осуждавшие люди обвиняли меня в драматизме и чрезмерной реакции и фактически дискредитации Райана. Я согласна с этим на сто процентов. Это была ужасная ошибка», — заявила актриса в эфире шоу.

Томас получил официальное предупреждение от продюсеров «Большого брата» после того, как Паллетт рассказала им, что он бил ее, «как боксер бьет грушу». После ее претензий в британский аналог Роскомнадзора — Ofcom — поступило больше 11 тысяч жалоб от зрителей. Паллетт предложили обратиться в полицию, но она решила этого не делать. Отмечается, что обвинения девушки повлияли на состояние матери Томаса.

Комментируя обвинения Паллетт во время телешоу, Томас расплакался. Поведение актрисы вызвало возмущение в коллективе. Некоторые из участников назвали ее «злой и расчетливой манипуляторшей».

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