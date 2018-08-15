Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве

Звезда британского реалити-шоу Big Brother («Большой брат») Лиза Эпплтон (Lisa Appleton) переехала в дом на дереве, потому что у нее не хватило денег на аренду комнаты. Об этом она рассказала изданию The Sun.

Трудные времена 50-летней Эпплтон начались после того, как она перестала получать прибыль от закончившихся телешоу. Бывшая телезвезда устроилась работать в сфере продаж, однако ее зарплаты пока не хватает, чтобы покрывать аренду за квартиру.

«Я остаюсь в доме на дереве, потому что не могу позволить себе достаточно денег на выплату депозита в общей комнате в доме», — заявила Эпплтон. Она также отметила, что владеющий жильем фермер разрешает ей оставаться в доме на дереве до тех пор, пока женщина сама не захочет съехать.

В жилище бывшей телезвезды нет воды и электричества. Она говорит, что вешает на стены фотографии и расставляет другие красивые вещи, чтобы сделать дом более уютным.

Эпплтон добавила, что не унывает из-за сложившейся ситуации. Ее временное жилище находится в 10 минутах от работы.

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