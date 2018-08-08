Участницы конкурса красоты показали рентгеновские снимки своих ягодиц

Участницы конкурса красоты Miss BumBum, в котором определяется обладательница самых красивых ягодиц Бразилии, сфотографировались с рентгеновскими снимками этой части тела, чтобы доказать отсутствие у них имплантов. Об этом сообщает The Sun.

Фотосессия конкурсанток с рентгеновскими снимками призвана привлечь внимание к проблеме смертности после пластических операций по увеличению ягодиц. Только в Бразилии за последний месяц от послеоперационных осложнений умерли несколько девушек.

Первой жертвой стала неназванная девушка, которую оперировал известный в Бразилии пластический хирург Денис Фуртаду (Denis Furtado). У него 650 тысяч подписчиков в Instagram, он регулярно появлялся на местном телевидении и сделал более девяти тысяч операций. Во время операции Денис случайно ввел филер в артерию, что привело к гибели пациентки. Спустя четыре дня после операции Фуртаду арестовали, и сейчас он ожидает суда в заключении.

Второй жертвой стала живущая в Дании 24-летняя модель Майара Силва душ Сантуш (Mayara Silva dos Santos). Девушка скончалась от осложнений, вызванных операцией на ягодицах и животе, сделанной в Рио-де-Жанейро. Третья умершая — 41-летняя Адриана Феррейра Пинту (Adriana Ferreira Pinto), скончавшаяся через шесть дней после операции.

Материалы по теме На голое тело Кто и как наживается на раздетых женщинах

Конкурс Miss BumBum проводится в шестой раз. В финале участвуют 27 девушек — по одной от каждого штата Бразилии. Одно из правил конкурса — отсутствие пластики ягодиц, что не означает запрета на пластику других частей тела. Финалистки этого года признались, что в сумме сделали 78 операций, среди которых увеличение груди, липосакция, изменение формы носа и подбородка. Победительница конкурса станет известна в ноябре.

В апреле 2018 года основатель конкурса Miss BumBum Какау Оливер (Cacau Oliver) назвал ягодицы участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян «причиной национальной озабоченности» и призвал женщин перестать копировать фигуру телезвезды. Кроме того, в правила отбора конкурсанток были внесены изменения. Женщин с обхватом бедер более 109 сантиметров (объемы Ким Кардашьян) впредь не допустят до участия в конкурсе.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!