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Ягодицы Ким Кардашьян оказались национальной проблемой Бразилии

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Ким Кардашьян

Основатель бразильского конкурса Miss BumBum Какау Оливер (Cacau Oliver) назвал ягодицы участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян «причиной национальной озабоченности» и призвал женщин перестать копировать фигуру телезвезды. Об этом сообщает Daily Mail.

Из-за одержимости бразильянок руководство соревнования Miss BumBum, где ежегодно избираются «самые красивые ягодицы» в стране, внесло изменения в правила отбора конкурсанток. Женщины, обхват бедер которых превышает 109 сантиметров (объемы Ким Кардашьян), не будут допущены до участия.

«За последние годы "эффект Ким" изменил представления о красивом теле и, в частности, о привлекательности ягодиц. Она стала единственным идеалом. Каждая женщина в Бразилии хочет ее формы», — рассказал Оливер.

Согласно статистике, Бразилия занимает первое место в мире по количеству операций по увеличению ягодиц. Каждый год около 64 тысяч женщин обращаются в клиники с подобной просьбой.

В марте бразильская модель Дженнифер Памлона потратила полмиллиона долларов на хирургические процедуры в погоне за внешностью Ким Кардашьян. Девушка вставила импланты в грудь и ягодицы, сделала жировые инъекции в бедра, удалила четыре ребра, увеличила губы, перенесла липосакцию, лифтинг и две коррекции носа.

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