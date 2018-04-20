Ким Кардашьян спасет толстых женщин

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян Уэст откроет собственный бренд моделирующего нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.

Вся продукция будет разработана лично Кардашьян с учетом индивидуальных особенностей разных типов женских фигур. Телезвезда сама будет руководить всеми подразделениями своего нового бизнеса: от дизайна до маркетинга.

Также известно, что для создания марки Кардашьян соберет ту же команду, которая помогала развитию бренда Good American ее сестры Хлои Кардашьян.

В 2018 году сестры Кардашьян планируют закрыть все магазины своей марки одежды Dash. «Нам очень нравилось управлять Dash, но в последние годы каждая развивалась в собственном направлении. Мы параллельно руководили отдельными брендами, становились матерями и старались совмещать работу с личной жизнью. В глубине души мы понимали, что пора двигаться дальше», — прокомментировала Ким Кардашьян.

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Ранее Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в нижнем белье для рекламы собственного бренда косметики Kourt x Kylie, запуск которого был анонсирован в день рождения Кортни 18 апреля. 20-летняя Дженнер опубликовала в своем Instagram фотографию cо съемки, на которой они с сестрой лежат в белье телесного цвета. В описании она объявила о новой коллаборации.

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