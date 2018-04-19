Сестры Кардашьян разделись ради выгоды

Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в нижнем белье для рекламы собственного бренда косметики Kourt x Kylie, запуск которого был анонсирован в день рождения Кортни 18 апреля. Об этом сообщает Daily Mail.

20-летняя Дженнер опубликовала в своем Instagram фотографию cо съемки, на которой они с сестрой лежат в белье телесного цвета. В описании она объявила о новой коллаборации.

Кардашьян также выложила снимок с фотосессии. «Мы работали над этим весь год… Три мини-палитры теней для глаз и три цвета губной помады… Сейчас на моих глазах оттенок Matcha, а на губах — Rad. С днем рождения меня!» — сказано в описании.

Поклонники поздравляли Кардашьян с праздником и выражали свое восхищение в комментариях. «У Кортни самая естественная красота в семье. Она такая, какая есть, и ей не нужно прилагать усилий и с кем-то соревноваться», — писали они.

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В апреле Кайли Дженнер опубликовала в аккаунте Kylie Cosmetics в Instagram фотографию, на которой она демонстрирует зеленый оттенок Ironic на губах. Снимок сестры Ким Кардашьян вызвал насмешки подписчиков, сравнивших цвет помады с содержимым детских подгузников.

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