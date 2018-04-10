Ценности
 
Последние новости
Российские военные помешали американским дронам в Сирии
Цекало рассказал о погибших во время захвата «Норд-Оста» детях
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора
Орешкин решил потренироваться на обвале рубля
Украина применит американские беспилотники против России
Найден старейший мужчина Земли
Самое популярное в мире видео исчезло
В Москве помоют Петра I  
Рубль отправился на дно
Американцы заметили юную российскую балерину и восхитились ее талантом

Зеленые губы сестры Кардашьян стали поводом для шуток

Перейти в «Мою Ленту»
Кайли Дженнер

Участница американского телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер выпустила губную помаду зеленого цвета в рамках новой линии своего бренда Kylie Cosmetics. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать новорожденной Сторми опубликовала в аккаунте Kylie Cosmetics в Instagram фотографию, на которой она демонстрирует оттенок Ironic на своих губах. Снимок сестры Ким Кардашьян вызвал насмешки подписчиков, сравнивших цвет помады с содержимым детских подгузников.

«Только ты могла такое придумать, Кайли», — писали одни.

«Я думаю, этот цвет пришел ей на ум, когда она заглянула в подгузники Сторми. По-моему, это не самый приятный цвет», — шутили другие.

Кроме зеленой, в новую коллекцию Kylie Cosmetics вошли помады традиционных розовых и красных тонов.

В декабре 2017 года певица Рианна выпустила новую помаду цвета зеленого васаби Midnight Wasabi в рамках линейки средств для губ Fenty Beauty Mattemoiselle. Кроме того, певица представила помаду ультрафиолетового цвета-символа 2018 года и темно-синего оттенка. О выходе коллекции помад она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kylie Jenner poses in new green lipstick which some fans have said looks like Stormi's 'baby poop'
У британской телезвезды с большими губами нашли усы
Женщинам предложили обмазывать губы васаби
Ценности
Ценности00:07 9 апреля
Куртка с изображением Ленина, KTZ

Модные до смерти

Почему люди носят вещи с лицами диктаторов и тиранов
12:1013 марта

Пожирающие людей куртки стали главным фэшн-мемом месяца

12:51Сегодня

Любимый бренд гопников позаботился о курильщиках

13:42 9 апреля

Рэпер опомнился и потребовал денег и славы за футболку

Ценности00:05 5 апреля
Григорий Лепс

«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»

Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
17:44 9 апреля

Украинка стала куклой без операций

16:17 6 апреля

Верующих поздравили золотым смартфоном

17:15 2 апреля

Выпущены часы с яхтенной палубой

Ценности00:02 8 апреля

Лысый черт

Диктатор Муссолини обожал молодых любовниц и быстрые машины
17:01 9 апреля

Популярная модель оказалась ненастоящей

17:37 6 апреля

Итальянцы вспомнили о колониях и обидели чернокожих

14:29 2 апреля

Детей расписали татуировками для защиты от солнца

Россия
«Они нас бьют комиксами, а мы будем бить докладами!»
США проиграли президентские выборы в России, но битва продолжается
«Кажется, что люди во власти либо поглупели, либо обнаглели»
Почему чиновники не слышат народ и везде видят заговор
«А ведь девушка могла промолчать и согласиться»
Сексуальный скандал с депутатом возможен только в России. Почему?
В Кремле прокомментировали падение акций российских компаний
Россия отказалась «скоропалительно» реагировать на санкции США
МЧС снова обследует место крушения Ан-148 после сообщения о фрагментах тел
Гаишники изменили правила оказания медпомощи пострадавшим при ДТП
Все материалы
Мир
Американцы во время вторжения 2003 года задерживают сторонников Саддама ХусейнаПроклятая земля
Преданный Россией и убитый Западом: Ирак с Саддамом и без него
Юлию Скрипаль выписали из больницы
Китай безвозмездно поможет белорусской армии
Ким Чен Ын впервые заявил о встрече с южнокорейским президентом
Россия отреагировала на секретное послание русских в день отравления Скрипаля
Саудовский принц заказал эксклюзивного порно на 90 тысяч евро и не расплатился
Трамп рассказал о «позорной ситуации» с обысками у его адвоката
Все материалы
Бывший СССР
Не устоял
Главного борца с украинской коррупцией заподозрили в коррупции
Петр ПорошенкоМВФ vs Украина: чем хуже, тем лучше
Фонд ужесточает требования, Киев уходит от ответственности
Литовский блуд
Самый распутный город Прибалтики возвращает былую славу. Все благодаря приезжим
Украину впервые пригласили на встречу «Большой семерки»
В Туркмении началась охота на меломанов
Экипаж арестованного на Украине крымского судна вновь не пустили в Россию
Украина пообещала выпустить моряков с «Норда» из страны
Все материалы
Экономика
Разбежались
США меряются с Китаем размером пошлин. Пострадает весь мир
Дерипаску бросил партнер
Россиян предупредили о дефиците продуктов
Подсчитаны убытки российских миллиардеров из-за санкций
Раскрыты планы правительства по спасению попавших под санкции олигархов
Россия нашла новую цель в торговой войне с Белоруссией
Сбербанк оценил ущерб от санкций США
Все материалы
Силовые структуры
«У меня нет чувства вины»
Решальщик — о своем ремесле, миллионных гонорарах и продажных судьях
Захарий КалашовПогорел на беспределе
Силовики позволили Шакро занять воровской трон. Но его подвели манеры 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Прихожане подрались в Соборной мечети Петербурга между молитвами
Тамбовская империя
В бандитском Петербурге 90-х был «ночной губернатор». Его боялись все
Осужденный за коррупцию бывший мэр Благовещенска досрочно вышел на свободу
Таксисты решили ограбить офис и попали на видео
Все материалы
Наука и техника
Советский снимок обратной стороны Луны«Разработать такие антенны невозможно»
Эти документы были секретными 60 лет. Вся правда о полетах на Луну
Опять мимо
Система нагревания табака опасна для человека
Два советских воина склонились над убитым товарищем«У всех свои счеты с войной»
Россия забыла миллионы своих солдат. Их не могут даже похоронить
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России
Украина применит американские беспилотники против России
Найдено самое большое вымершее животное
Раскрыты причины распространения заразного рака
Все материалы
Спорт
«Нельзя ставить слабейшего только потому, что он русский»
Кержаков — об уровне сборной России, дружбе с Невзоровым и клипах с Фараоном
Теннисистка ответила на допинг-тесты миллионным иском
Названы условия боя-реванша Мэйуэзера и Макгрегора
Футболисты греческого клуба отказались тренироваться
Египтянин отправился на чемпионат мира по футболу в Россию на велосипеде
Россия отреагировала на совет американцам не ехать на ЧМ-2018
Посты в соцсетях доведут олимпийского чемпиона до суда
Все материалы
Культура
Смыть и забыть
Протухшая классика и голые члены: почему русский театр легче убить, чем развить
Время супермоделей
Главные красавицы 1950-х в объективе бежавшей от нацистов женщины
«Насилие всегда рядом»
Наркотики, питбули и дети в самом пугающем районе Нью-Йорка
Цекало рассказал о погибших во время захвата «Норд-Оста» детях
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Украинская порноактриса снялась в БДСМ-фильме и обвинила режиссера в насилии
Disney опубликовал мрачный твит про мертвого Пиноккио
Все материалы
Интернет и СМИ
Заткнули рты
Где и за что в мире блокируют Telegram
Цукерберг признал беспомощность Facebook перед вмешательством России
Месть боксеров
Блогеры дерутся на ринге. За ними следят внимательнее, чем за спортсменами
Недалекие
Суровые русские, кислые американцы, сексуальные индусы и исламский мир без купюр
Личные данные миллионов пользователей Wi-Fi в метро оказались под угрозой
От звезды Instagram потребовали покаяться в фотошопе
YouTube обвинили в шпионаже за миллионами детей
Все материалы
Ценности
Куртка с изображением Ленина, KTZМодные до смерти
Почему люди носят вещи с лицами диктаторов и тиранов
Григорий Лепс«У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Он развлекал бандитов, проигрывал деньги и нарушал заповеди. Теперь даже не пьет
Лысый черт
Диктатор Муссолини обожал молодых любовниц и быстрые машины
Зеленые губы сестры Кардашьян стали поводом для шуток
Любимый бренд гопников позаботился о курильщиках
Рэпер опомнился и потребовал денег и славы за футболку
Украинка стала куклой без операций
Все материалы
Путешествия
«Открой дверь! Я знаю, этот сукин сын у тебя!»
Россиянин прожил зиму в фавелах. Туда боится ходить даже спецназ
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Дзебик среди папуасов
Москвич отправился в Новую Гвинею на надувном катамаране и выжил
Членам королевской семьи запретили есть устрицы и пить воду
Парковщики заставили туристов провести на улице сутки
Турист попал в черный список отеля из-за дебоша чаек
В космосе откроется первый отель
Все материалы
Из жизни
«Америка не резиновая!»
Россиянин с беременной женой бежал в США от лихих 90-х
«Я не остановлюсь, пока не выкопаю его»
За огромным кладом из старой легенды охотились полтора века. Кажется, не зря
Город-сказка, город-мечта
Бедняки построили индийское Сколково в грязи. Им там не рады
Сотни человек захотели спасти стаффордширского терьера-убийцу
Бывшая «Мисс Вселенная» рассказала о попытках Трампа заняться с ней сексом
Обезьяны из зоопарка прогнали пришедших за ними воров
Забросавшие аллигатора морковью туристы заплатят 200 долларов за каждый овощ
Все материалы
Это подстава, братан!
Длительный тест Range Rover Velar: трудности, глюки, итоги и конкуренты
Редкие и эксклюзивные Toyota RAV4
Уникальные кроссоверы, которые вы не купите у ближайшего дилера
Самые маленькие и самые огромные двигатели
32-цилиндровый танковый мотор и другая экзотика
Самые перепродаваемые кроссоверы Москвы
Какие кроссоверы и внедорожники пользуются наибольшим спросом на вторичном рынке столицы
Электрический седан Pininfarina проедет без подзарядки 1000 километров
Четыре новые «Хонды» лишились колес на парковке дилера
Британские полицейские нанесли ущерб в 4,5 млн рублей неправильными заправками
Все материалы
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
Дети превратили жизнь отца в ад, когда он купил новой жене квартиру в Москве
Снова вверх
В Москве подорожают даже самые страшные и убитые квартиры
Точка сборки
Какими были первые «Бухольмены» и «Хули»: империя ИКЕА от 1950-х и до наших дней
Фигвам называется
Угадайте дома из любимых советских мультфильмов: тест
Россияне начнут отрабатывать долги за ЖКХ
Названы города России с самыми дешевыми квартирами в новостройках
Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
Все материалы