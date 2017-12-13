Женщинам предложили обмазывать губы васаби

Певица Рианна выпустила новую помаду цвета васаби Midnight Wasabi в рамках линейки средств для губ Fenty Beauty Mattemoiselle. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает HypeBae.
Также ранее стало известно, что лицом косметического бренда Fenty стала певица SZA. Она и показала новый цвет продукта на себе.
О выходе коллекции помад рассказала сама певица в своем Instagram-аккаунте.
Ранее певица уже представила помаду ультрафиолетового цвета-символа 2018 года и темно-синего оттенка.
Рианна с 2014 года занимает должность креативного директора Puma. Также певица сотрудничала с Dior, Manolo Blahnik, Chopard и Savage. Недавно она выпустила собственную линейку косметики Fenty Beauty. В нее входят тональные кремы, хайлайтеры и румяна, которые выпущены в множестве разных оттенков от белоснежного до максимально смуглого. В ближайшее время должна выйти красная помада, которая, по заявлениям Рианны, подойдет абсолютно всем.
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