Косметике Рианны нашли неожиданное применение

Пользователи Twitter отметили необычное достоинство косметических средств Fenty Beauty от певицы Рианны. Об этом сообщает Huffington Post.

По словам девушки под ником @ItsShelbyTho, однажды она бросила свои серьги в сумку, где лежали средства Fenty, а потом обнаружила, что все украшения прилипли к упаковке косметики.

По информации издания, в упаковки встроены магниты, которые позволяют хранить все средства вместе.

Рианна с 2014 года занимает должность креативного директора Puma. Также певица сотрудничала с Dior, Manolo Blahnik, Chopard и Savage. Недавно она выпустила собственную линейку косметики Fenty Beauty. В нее входят тональные кремы, хайлайтеры и румяна, которые выпущены в множестве разных оттенков от белоснежного до максимально смуглого. В ближайшее время должна выйти красная помада, которая, по заявлениям Рианны, подойдет абсолютно всем.