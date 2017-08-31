Рианна отправит детей в школу в чокерах и балаклавах

Американская певица и креативный директор Puma — Рианна — представила новую коллекцию одежды Fenty x Puma by Rihanna. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 31 августа.

Основная идея линейки состоит в том, чтобы показать, насколько разными могут быть подростки. Рианна подчеркнула особенности, которые делят их на группы в университетах, классах и раздевалках — ботаники, скейтеры, модники, готы и хулиганы. В коллекцию вошли свитера ручной вязки, джемперы, платья, оверсайз-пальто, обувь, а также классическая школьная форма и спортивные костюмы.

В линейке аксессуаров представлены сумки в виде медведей, чокеры и балаклавы. В продаже новая коллекция должна появиться с 28 сентября.

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе.