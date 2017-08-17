Рианна увековечила свой образ в носках

Американская певица Рианна разработала коллекцию носков для бренда Stance. Об этом сообщает Harper's Bazaar. На белье изображена сама Рианна в разных нарядах.

В коллекцию вошли два набора: Rihanna Music Video Box и Rihanna Award Show Box по две пары носков в каждом. На одной из пар Рианна изображена в джинсовых шортах и блестящем бралетте из музыкального видео Pour It Up, на другом — в платье Adam Selman, покрытом кристаллами Swarovski. Еще один модный образ, использованный в коллекции напоминает о платье Guo Pei, в котором она появилась на балу Института костюма в 2015 году. Цена за набор — 48 долларов.

Рианна с 2014 года занимает должность креативного директора Puma. Также певица сотрудничала с Dior, Manolo Blahnik, Chopard и Savage.

Ее последняя на данный момент коллекция с Manolo Blahnik поступила в продажу в июле 2017 года. В линейку, получившую название #SoStoned, вошло несколько моделей открытых босоножек, декорированных кристаллами Swarovski.