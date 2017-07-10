Рианна решила перенести показ коллекции Fenty в Нью-Йорк

Американская певица и креативный директор Puma Рианна объявила о перенесении шоу Fenty Puma в Нью-Йорк. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, сообщает WWD.

Два сезона подряд Рианна представляла свою коллекцию на Неделе моды в Париже. На этот раз певица решила продемонстрировать линейку сезона весна-лето 2018 Fenty Puma в рамках Недели моды в Нью-Йорке, которая пройдет в сентябре. Точная дата и место проведения шоу пока неизвестны.

Представители марки прокомментировали эту информацию так: «После двух успешных сезонов, прошедших в рамках Недели моды в Париже, Рианна решила вернуться в Нью-Йорк и впервые показать свою коллекцию Fenty Puma by Rihanna на NYFW.»

Рианна с 2014 года занимает должность креативного директора Puma. Также певица сотрудничала с Dior, Manolo Blahnik, Chopard и Savage.

Puma — немецкая компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1948 году в Герцогенаурахе (Германия).

