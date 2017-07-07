Рианна обует интернет-пользователей

В продаже появилась новая коллекция созданная маркой Manolo Blahnik в сотрудничестве с американской певицей Рианной. Она представлена на онлайн-платформе Farfetch. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

В коллекцию, получившую название #SoStoned, вошли несколько моделей открытых босоножек, декорированных кристаллами Swarovski.

Фото: пресс-служба Farfetch 1 /5

Это уже третья коллекция, созданная с Рианной. В ноябре 2016 года вышла линейка Savage, куда вошли сапоги на каблуке и обитые мехом ботфорты на шнуровке. В марте того же года свет увидела коллекция Chaos: в ней были представлены туфли.

Бренд Manolo Blahnik зарегистрирован в 1973 году. В разное время компания сотрудничала с Calvin Klein, Christian Dior, Perry Ellis, Rifat Ozbek, Zandra Rhodes, Jean Muir, Yves Saint Laurent и John Galliano. Среди клиентов Manolo Blahnik — Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Сара Джессика Паркер, Кайли Миноуг и Вайнона Райдер.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру. На платформе представлены более 150 тысяч брендов, в том числе люксового сегмента. Представительство в России компания открыла в середине декабря 2015 года.