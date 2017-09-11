Рианна прокатилась на мотоцикле между розовыми холмами

Видео: IMAXtree.tv / YouTube

В Нью-Йорке в ночь на понедельник прошло шоу Fenty Puma by Rihanna, которое американская певица и креативный директор компании закрыла, проехав на мотоцикле по подиуму. Об этом 11 сентября сообщает L'Officiel.

Подиум разместили между насыпными розовыми холмами, покрытыми блестками, над которыми во время показа выполняли трюки каскадеры на мотоциклах. На кадрах видно, как Рианна проехала на транспортном средстве на пассажирском месте, помахав рукой публике.

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В начале июля стало известно, что певица объявила о перенесении шоу Fenty Puma из Парижа в Нью-Йорк.

Рианна с 2014 года занимает должность креативного директора Puma. Также певица сотрудничала с Dior, Manolo Blahnik, Chopard и Savage.

Puma — немецкая компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1948 году в Герцогенаурахе (Германия).