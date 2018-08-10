Съемочную площадку «Дома-2» оставили в покое

Ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил, что съемочная площадка, по территории которой должна пройти автодорога, останется на своем месте. Об этом он рассказал в эфире «Серебряного дождя», говорится в пресс-релизе радиостанции.

«"Дом-2" остается на том месте, где он стоял. Нас не взять — мы крепче, чем крепость Измаил… Дорога пройдет рядом, немного заденет нашу территорию», — объяснил Черкасов.

По его словам, ту часть территории, которая отойдет на строительство дороги, московские власти возместят проекту аналогичным участком в другом месте. Сама же съемочная площадка никуда не переедет.

«Мы жили, мы живем и будем жить», — уточнил ведущий.

До этого сообщалось, что площадка может переехать на новое место.

Ранее на сайте мэрии Москвы появилось распоряжение, в котором было указано, что земельный участок, на котором проходят съемки «Дом-2», изъяли. По территории площадки пройдет трасса Марьино — Саларьево. Власти Москвы уже уточняли, что предоставят новую территорию, аналогичную изъятой.

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