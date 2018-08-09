Власти Москвы изъяли участок съемочной площадки «Дома-2»

Земельный участок, на котором проходят съемки реалити-шоу «Дом-2», изъяли для строительства автодороги. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии Москвы.

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Уточняется, что на месте объектов недвижимого имущества около деревни Летово в Новой Москве, принадлежащих обществу «ЕТК-Инвест», пройдет трасса Марьино — Саларьево. Собственников земли уведомят об изъятии участков в течение семи дней с момента публикации распоряжения.

31 июля власти столицы пообещали компании предоставить новую территорию, аналогичную по площади и примыкающую к старому участку. Новый участок должны выделить в течение месяца. «Когда все вопросы с документацией будут улажены, займутся переездом. У них там много декораций и различные деревянные постройки, думаю, до конца года они переедут», — отметили в департаменте развития новых территорий Москвы.

Российское реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. Изначально концепция подразумевала строительство дома параллельно с созданием пар участниками и участницами. До 2012 года ведущей шоу была Ксения Собчак, в числе известных ведущих также Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова.

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