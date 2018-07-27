ТНТ прокомментировал снос площадки «Дома-2»

Телеканал ТНТ надеется, что собственник земельного участка, на котором в настоящее время располагается съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2», будет и дальше исполнять свои обязательства в рамках действующего контракта. Слова представителя канала приводит РИА Новости.

«У нас действующий контракт с подрядчиком, и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта», — заявили в пресс-службе ТНТ.

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Ранее стало известно, что участок в Новой Москве, где находится «поляна» и «лобное место» «Дома-2» попал в планы столичных властей по строительству автодороги из Саларьева в Марьино. Владельца участка рядом с поселком Летова Роща, где снимается передача, уведомили об изъятии земель под нужды города в обмен на новый участок, который ему должны предоставить в течение двух месяцев.

Реалити «Дом-2» выходит на ТНТ с мая 2004 года. Помимо площадки в Новой Москве, съемки программы осуществляются в так называемых «городских квартирах» и на Сейшельских островах. Согласно концепции шоу, участники проекта должны строить дом и отношения друг с другом. Проект не раз критиковали за разврат и требовали закрыть.

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