Интернет и СМИ
 
Последние новости
Путин пригласил Трампа в Москву
Головин пропустит начало сезона в «Монако»
Раскрыта судьба визовых центров в России
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Хладнокровие помогло биологу вырваться из пасти трехметрового крокодила
В Москве придумали управу на агрессивных таксистов  
Названы минусы соседства с российской полицией  
Фанаты ЦСКА убили фаната ЦСКА
Названа самая опасная для рожениц развитая страна
Новости партнеров

ТНТ прокомментировал снос площадки «Дома-2»

Перейти в «Мою Ленту»

Телеканал ТНТ надеется, что собственник земельного участка, на котором в настоящее время располагается съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2», будет и дальше исполнять свои обязательства в рамках действующего контракта. Слова представителя канала приводит РИА Новости.

«У нас действующий контракт с подрядчиком, и мы уверены, что он будет исполнять свои обязательства в рамках контракта», — заявили в пресс-службе ТНТ.

Ранее стало известно, что участок в Новой Москве, где находится «поляна» и «лобное место» «Дома-2» попал в планы столичных властей по строительству автодороги из Саларьева в Марьино. Владельца участка рядом с поселком Летова Роща, где снимается передача, уведомили об изъятии земель под нужды города в обмен на новый участок, который ему должны предоставить в течение двух месяцев.

Реалити «Дом-2» выходит на ТНТ с мая 2004 года. Помимо площадки в Новой Москве, съемки программы осуществляются в так называемых «городских квартирах» и на Сейшельских островах. Согласно концепции шоу, участники проекта должны строить дом и отношения друг с другом. Проект не раз критиковали за разврат и требовали закрыть.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Дому-2» предоставят новую съемочную площадку взамен снесенной
Съемочную площадку «Дома-2» снесут
Обиженные на участницу «Дома-2» коммунисты попросили Путина закрыть шоу
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0626 июля

Империя власти и шантажа

Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
13:42Сегодня

В сети узнали о существовании мороженого из майонеза и ужаснулись

10:52Сегодня

Google Docs снова нашлись в выдаче «Яндекса»

08:04Сегодня

На подмышках японок нашли место для рекламы

Интернет и СМИ00:49 1 июля

«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»

Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
00:07Сегодня

Более 11 миллионов пользователей сети подверглись слежке

13:1326 июля

Журналистке CNN запретили работать в Белом доме из-за вопросов про Путина

06:38Сегодня

Письмо 12-летней девочки заставило взрослых уважать женщин

Интернет и СМИ

Когда не хватает эмодзи

Россиянам нужны свои символы, и их необходимо выбрать прямо сейчас
20:5826 июля

Западные студенты рассказали о прелести пьяных русских и странной еде в России

08:0426 июля

Heinz попытался подсунуть фасоль спортсменам и дважды провалился

16:3126 июля

Известного фотографа обвинили в желании нажиться на голодных бедняках

Россия
«Старики сами себя делают стариками»
Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Пенсионерка отдала лжевнуку 200 тысяч рублей и вспомнила об отсутствии внуков
Два человека прыгнули в Москву-реку с моста в «Зарядье»
Чиновники сочли пытки в ярославской колонии исключением
Россиянам разрешили выбирать день свадьбы
Все материалы
Мир
Малыши без души
Дикари из джунглей годами убивают своих детей. Закон на их стороне
Трампа заподозрили в желании ударить по Ирану
Названа самая опасная для рожениц развитая страна
В ООН недосчитались денег
Президент Эквадора поведал о выезде Ассанжа из посольства
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Армения потребовала ареста генсека ОДКБ
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Премьер-министр Украины отказался преклонять колено перед Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В Литве испугались «Яндекс.Такси»
В Армении захотели арестовать бывшего президента
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Цукерберг вылетел из тройки самых богатых людей мира
Папа Джон подал в суд на Papa John’s
США решили карать за использование труда северокорейцев
Работающих без желания россиян подсчитали
Союз вкладчиков России опубликовал открытое письмо председателю Госдумы
«Яндекс» установил рекорд за счет Сбербанка
Все материалы
Силовые структуры
«У нас стриптиз танцуют даже зимой»
Российские уличные гонщики решают вопросы с полицией и презирают мажоров
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
В Москве ликвидирована нападавшая на перевозчиков денег банда
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Пермский «убийца с микрофоном» осужден на 19,5 лет особого режима
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Все материалы
Наука и техника
Прямой наводкой
Они погибли в самом страшном сражении Великой войны. Это их последние минуты
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
В Антарктиде обнаружили признаки приближающейся катастрофы
Полет на Марс оказался под угрозой отмены
Россиянам навяжут отечественный софт в гаджетах
Подтверждена теория относительности Эйнштейна
F-15X получит рекордное число ракет
Все материалы
Спорт
Сезон премьер
Чемпионат мира позади. Из спячки выходит беспощадный российский футбол
Головин пропустит начало сезона в «Монако»
Болельщики «Зенита» увидели в Дзюбе бога футбола
Высокую зарплату Черчесова в сборной оправдали
МОК раскритиковал «закон Родченкова»
Макгрегора наказали за нападение на автобус с бойцами UFC
Месси предложили сделать разменной монетой
Все материалы
Культура
Том не первый
Кино недели: от «Миссия невыполнима» до «Мектуб, моя любовь»
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
Все братья — сестры
Коэны, Куарон, Одиар: главные премьеры 75-го Венецианского фестиваля
Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер
Раскрыты подробности состояния Кобзона
Макаревич объяснился за слова о покупке Крыма
Умер режиссер Игорь Беляев
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
В сети узнали о существовании мороженого из майонеза и ужаснулись
На подмышках японок нашли место для рекламы
Более 11 миллионов пользователей сети подверглись слежке
Письмо 12-летней девочки заставило взрослых уважать женщин
Все материалы
Ценности
Снимайте все
Стриптизеры, параноики и украинец: что творилось на съемках календаря Pirelli
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Названы две самые популярные джинсовые вещи лета
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Умер самый известный продавец 2014 года
Меган Маркл начала терять оригинальность
Все материалы
Путешествия
Визовые центры в России под угрозой закрытия
Чего бояться туристам?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Серфер проехал милю на волне и снял видео
Турист случайно заплатил за такси в сотню раз больше
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
Китай отменит визы для россиян
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Любовник непонятного пола угодил под суд из-за недовольства сразу двух женщин
Из почек китаянки извлекли 3 тысячи камней
Ребенок «окаменел» из-за редчайшей болезни
Неизвестный богач спрятал 40 тысяч шекелей в молитвенниках
Все материалы
Бежать со всех ног
Тест самой популярной в мире модели Mercedes-Benz — обновленного С-класса. Вернее, переделаного…
Забытые Audi
Автомобили и даже грузовики с четырьмя кольцами, о которых никто не знает
«Пристрелите меня первым»
Умер главный бунтарь автоиндуcтрии Серджио Маркионне — его цитаты
Заводские дрэгстеры – истоки
Неприметные машины, которые могли выиграть любую светофорную гонку или дрэг-заезд
Opel может вернуться на российский рынок в следующем году
Уникальная «баркетта» Pagani стала самым дорогим автомобилем
Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы