Спортсмен похвастался убитым медведем и оказался под угрозой смерти

Пользователи сети затравили бывшего игрока канадской хоккейной сборной Тима Брента (Tim Brent) после того, как тот похвастался удачной охотой на медведя в Twitter.

Сначала хоккеист написал, что ему удалось подстрелить двух животных. Он предложил подписчикам угадать, какие звери стали его жертвами. В следующем твите Брент раскрыл секрет. Как оказалось, основной добычей спортсмена стал крупный гризли.

«Хорошо, ребята, вот мой гризли! Мы устроили за ним отличную слежку, но он заметил нас примерно за 75 ярдов (около 69 метров). Вместо того, чтобы убежать, он повернулся и пошел прямо на нас», — написал мужчина. Он также опубликовал фотографию, на которой гладит тушу убитого медведя.

Многие пользователи сети пришли в ярость, увидев радостного Брента рядом с застреленным животным.

«Я бы заплатил, чтобы посмотреть, как медведь убивает и ест тебя», — написал один из неравнодушных подписчиков.

«Ты был вооружен. Едва ли это честная схватка. И он просто защищался. Тебе нечем гордиться. Жалкое поведение недалекого, подлого, порочного человека», — заявил другой комментатор. Его поддержали и другие пользователи сети, некоторые из которых публиковали под записью Брента угрозы убийством.

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