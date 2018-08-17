Мужчина похвастался тетей-звездой в Tinder и прославился

Американец по имени Джеймс прославился в сети после того, как его знаменитая тетя попросила не выкладывать фотографии с ней в Tinder. Об этом звезда написала в stories в Instagram, скриншоты опубликовала пользователь Twitter под ником @dunfIower.

В своем профиле 25-летний продавец автомобильного салона Toyota рассказал, что на протяжении долгого времени занимается музыкой. Он добавил, что актриса Анджела Кинси, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Офис», является его тетей. В качестве доказательства он опубликовал снимок, на котором актриса держала его за плечи и улыбалась.

Спустя некоторое время Кинси узнала, что племянник попытался привлечь внимание женщин фотографией с ней. Она записала stories, в котором попросила родственников никогда так не делать.

«Племянники. Не ставьте мои фото в свои профили в Tinder. Спасибо. Покааа», — написала актриса.

Пост @dunfIower получил вирусную популярность: за несколько дней он собрал около 85 тысяч ретвитов и более 340 тысяч лайков. Некоторые люди удивились, зачем Джеймс привлекает внимание девушек фотографиями со знаменитой тетей, так как посчитали его внешность привлекательной.

Другие же посмеялись над реакцией Кинси, опубликовав гифки с забавными моментами из «Офиса» с ее участием.

— strangle yourself with a dead cat (@AllyBSlays) 16 августа 2018, 03:52

Ранее пользователи сети затравили женатого мужчину, который попытался найти пару в Tinder. 42-летний ирландец пригласил незнакомок к себе домой, однако в кадр попала детская коляска, которая стояла у него дома.

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