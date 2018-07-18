Объявление о поиске любовника со здоровой печенью испугало пользователей сети

Пользователи сети обнаружили в Tinder девушку, которая искала парня со здоровыми органами. Скриншот профиля появился на странице @gokunaruto2000 в Twitter, однако через несколько дней юзер удалил твит.

26-летняя медсестра по имени Николь написала, что хочет найти партнера для долгосрочных отношений. Мужчина должен быть усердным, покорным, надежным и здоровым. Последний пункт беспокоил девушку больше всего.

Далее Николь пояснила, что ее будущий спутник обязан иметь здоровые почки и легкие, а также синусовый ритм сердца. Кроме того, он не должен курить или принимать какие-либо вещества, которые могут повредить его печени.

Пользователей сети ужаснули запросы молодой медсестры. Некоторые предположили, что девушка хочет забрать после встречи органы партнера себе.

— Matt Van Natta (@ImStoic) 15 июля 2018, 23:48

«Не могу поверить, что ты арендовала номер в отеле на наше первое свидание!

Все для тебя, мой ЗДОРОВЫЙ человек.

Ммм... Почему ванна наполнена льдом?

Чтобы ээ...шампанское оставалось холодным?»

«Кто-нибудь еще представлял себе, что она начинает свидание с рентгена?»

Ранее в Twitter посмеялись над девушкой-«спасателем», которая позировала на фоне моря и не заметила тонущего человека.

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