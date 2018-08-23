Стажерка НАСА случайно нагрубила начальнику и лишилась работы

Девушка по имени Наоми похвасталась полученной стажировкой в НАСА в своем Twitter-аккаунте, однако ее грубость и самодовольство в сети привели к увольнению, сообщает USA Today.

«Заткнули все свои гребаные рты. Я принята на стажировку в НАСА», — написала девушка. Ее пост заметил пользователь по имени Гомер Хикам (Homer Hickam). «Язык», — одернул Наоми Хикам. «Отсоси мой член и яйца, я работаю в НАСА», — ответила та.

«А я — в Национальном космическом совете, который руководит НАСА», — парировал Хикам. После этого Наоми удалила свои публикации. Позднее она узнала, что лишилась стажировки.

Сообщается, что Хикам не имеет отношения к увольнению девушки, — он скорее пытался предупредить ее о недопустимости подобных высказываний в сети. Сотрудники космического агентства могли самостоятельно найти публикации из-за упоминания названия организации в публикациях.

На просьбу прокомментировать эту ситуацию НАСА и Хикам ответили USA Today отказом. Вместе с тем, известно, что Наоми принесла извинения за свою грубость, а Хикам пытается помочь ей восстановиться в агентстве.

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