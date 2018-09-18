Cына Виктории Бекхэм затравили за публикацию снимка «голой» матери

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 19-летний Бруклин, попал под шквал критики после публикации снимка его матери, пьющей кофе. Его подписчикам в Instagram показалось, что Виктория сфотографировалась полуголой, прикрыв грудь лишь полотенцем.

Молодой человек похвалил маму, готовившуюся к очередной презентации своей линейки одежды. Однако Бруклина назвали больным и обвинили в желании привлечь подписчиков с помощью фото голой матери. Снимок собрал почти 400 тысяч лайков и гневные комментарии, в которых Бруклина упрекают в нездоровом увлечении — фотографировать мать топлес.

Фото опубликовано @brooklynbeckham

«Мне одной немного странно, что сын публикует топлес-фотографии своей матери?» — спросила подписчиков Бруклина пользователь с ником loiswoodxx, развязав спор на десятки комментариев.

«Больной человек. Он использует свою маму, чтобы получить больше подписчиков», — высказывались другие.

Поклонники семьи Бекхэм в ответ обвинили критиков в невнимательности и хамстве. «Только идиоты не видят линию рубашки на ее плече», — заключила suzannymarie, назвав Бруклина прекрасным фотографом.

Пользователи объяснили, что Виктория, вероятно, прикрыла полупрозрачную блузу полотенцем, чтобы на нее случайно не пролился кофе. Они также отметили, как мало нужно людям для того, чтобы оклеветать человека.

«Вы можете увидеть шов. Вам не нужно проклинать его и нападать на него за "кровосмешение". Почему так чуждо вам, люди, что он гордится своей матерью? Бруклин всегда показывал свою семью, так почему же на этот раз что-то должно измениться?» — изумляется asheely19.

В результате первоначально критиковавшая Бруклина пользовательница признала, что не заметила пройм, и извинилась, но остальные подписчики продолжили ее распекать.

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