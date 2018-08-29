Голые фото Леди Гаги вызвали ажиотаж в сети

Певица Леди Гага опубликовала обнаженные снимки в Instagram. Фотографии вызвали одобрение подписчиков поп-дивы их обсуждение вышло за пределы Instagram, обращает внимание Indy100.

Фото опубликовано @ladygaga

Всего Леди Гага выложила три фотографии. На двух из них она надевает прозрачные колготки, а на третьей — стоит на фоне стены в белых колготках и бежевом бюстгальтере.

Девушка не стала подписывать фотографии, лишь указала, что их автор — фотограф Эли Рассел Линнетц, известный по откровенным снимкам Ким Кардашьян.

Менее чем за сутки фото набрали в общей сложности больше 2,5 миллиона лайков. Подписчики Гаги признались ей в любви и нарекли «королевой». «Богиня», — отреагировал на фото микроблогер @jerogrim1.

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«Каждый раз, когда Леди Гага начинает появляться голышом, она выпускает лучший альбом», — шутит @EilidhBoiTellEm

в Twitter.

Впрочем, не все приветствовали появление певицы в неглиже. «В чем необходимость этого? Не думайте, что станете более знаменитыми. Лучше наденьте прекрасный костюм, которым мы все будем восхищаться, а не вашей кожей да костями», — сетует в комментариях под фото в Instagram пользователь @mariann_md.

Indy100 напоминает, что 32-летняя исполнительница не скрывает, что боролась с булимией и анорексией. В 2012 году она призналась в соцсетях в расстройстве пищевого поведения и призвала поклонников, которые сталкивались с аналогичной проблемой, показать, как выглядели их тела.

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