Журнал поплатился за публикацию фото голой герцогини Кейт

Французский суд предписал журналу Closer выплатить 103 тысячи евро за ущерб, причиненный герцогине Кембриджской Кейт публикацией фотографий, на которых она запечатлена топлес. Об этом сообщает «Би-би-си».

Редактор и владелец издания также должны дополнительно заплатить по 45 тысяч евро в качестве штрафа.

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Фото супруги принца Уильяма были опубликованы в 2012 году. Папарацци подкараулили пару во время отдыха на юге Франции. Снимки были опубликованы в статье «О, мой бог!» и разошлись по другим таблоидам не только во Франции, но и по всей Европе.

Чета подала в суд, рассчитывая заставить заплатить Closer за вторжение в частную жизнь более 1,4 миллиона евро. Еще 45 тысяч евро они намеревались взыскать с газеты La Provence, которая разместила фото Кейт в купальнике.

Ранее сообщалось, что Кейт и Уильям ждут третьего ребенка. Герцогиня Кембриджская страдает от токсикоза, а потому не может посещать некоторые мероприятия.

