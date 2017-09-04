В сеть слили интимные фото Оксимирона

В официальной группе рэпера Паши Техника появились интимные фото музыканта Мирона Федорова, известного под ником Оксимирон.

На это обратили внимание пользователи имиджборда «Двач». Судя по фотографиям, они изначально были опубликованы в Instagram-аккаунте Техника.

Кроме того, частично отцензурированные снимки появились в Twitter-аккаунте сообщества MDK.

Сам Мирон пока не прокомментировал слитые снимки. На момент написания материала Техник вел онлайн-трансляцию в Instagram, в которой утверждал, что в баттле победил Гнойный.

В конце августа хакеры опубликовали личные снимки актрисы Дакоты Джонсон, которая сыграла главную роль в фильме «50 оттенков серого». В сеть попали десятки фотографий обнаженной актрисы.